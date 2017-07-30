ledy_lisichka (ledy_lisichka) wrote,
ledy_lisichka
ledy_lisichka

Дочь президента Азербайджана звездит в голом платье

Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана Ильхама Гейдара Алиева, по совместительству хозяйка музыкального фестивала "Жара", на который съехалось множество звёзд российского шоу-биза, решила не отставать от новой моды на голые платья.
И по возможности заткнуть за пояс всех кого получится )).

Считать ли это платье красивым или вульгарным, подобающим для дочери политика такого статуса, или нет- решайте сами )) :



Лейла стесняется и всё время прикрывает себя палантином )).



Прячется в него, практически зашторивается



Под платьем шорты и топ.
Лейла решилась скинуть накидку только без журналистов, на на VIP-вечеринке у бассейна.







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Ну как думаете, стоит ли на себя надевать платье, в котором стесняешься ходить и всё время кутаешься в покрывало ?


Tags: #знаменитые люди, #рейтинги/конкурсы, знаменитые люди, мода
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Bestdomesticis_cat

July 30 2017, 07:54:50 UTC 1 day ago Edited:  July 30 2017, 07:58:21 UTC

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такое впечетление что так называемый "палантин " - ей охрана принесла - по быстрому прикупив его на соседнем рынке ( если присмотреться он даже не отглажен-явно дешевка- только что из упаковки на предпоследней фото -это хорошо видно ) )-с наставлениями от папы - "прикрой срам !!! ты дочь президента и мусульманка- шиитка !!!какой позор -что люди скажут !!"
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