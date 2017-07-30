Дочь президента Азербайджана звездит в голом платье

И по возможности заткнуть за пояс всех кого получится )).
Считать ли это платье красивым или вульгарным, подобающим для дочери политика такого статуса, или нет- решайте сами )) :
Лейла стесняется и всё время прикрывает себя палантином )).
Прячется в него, практически зашторивается
Под платьем шорты и топ.
Лейла решилась скинуть накидку только без журналистов, на на VIP-вечеринке у бассейна.
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Ну как думаете, стоит ли на себя надевать платье, в котором стесняешься ходить и всё время кутаешься в покрывало ?
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